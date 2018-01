Nelsinho vai mal nas provas da F-3 O brasileiro Nelsinho Piquet não teve bom desempenho na F-3 Inglesa neste domingo, em Castle Combe. Na primeira corrida do dia, a 11ª do campeonato, foi apenas o nono - o sul-africano Alan van der Merwe venceu. Na segunda, rodou a quatro voltas do final e não completou - vitória do inglês Danny Watts. Com isso, De Merwe (quarto na segunda prova) ampliou sua vantagem na liderança. Tem 175 pontos, contra 111 do inglês Jamie Green e 103 de Nelsinho.