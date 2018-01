Nelsinho vence à la Senna na F-3 britânica No circuito em que muita gente na F-1 considera que Ayrton Senna completou a melhor volta da história, no GP da Europa de 1993, Donington Park, Nelsinho Piquet escreveu seu nome na história também. Neste sábado, na 21ª etapa do Campeonato Britânico de F-3, Nelsinho optou por pneus para pista seca, enquanto ainda chovia no início da prova, e caiu de sexto no grid para a 20ª colocação. Com o asfalto secando, o piloto da Piquet Sports foi ultrapassando seus adversários a ponto de iniciar a última volta em terceiro, atrás do sul-africano Alan van der Merwe e do inglês Rob Austin. Sob pressão, Merwe errou. Na última curva, Austin também não resistiu ao ataque. ?Foi incrível, vou me lembrar para o resto da vida?, disse Nelsinho. Mesmo abandonando, Merwe conquistou o título antes da prova deste domingo, lá mesmo, e da rodada final, dia 29, em Brands Hatch. Nelsinho aumentou sua chance de ser vice. Tem agora 184 pontos diante de 214 de Jamie Green, segundo colocado no campeonato.