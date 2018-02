Nelsinho vence e lidera na F3 Inglesa Nelsinho Piquet precisou de oito corridas para vencer na temporada 2004 da Fórmula 3 Inglesa. Mas o dia chegou - foi neste sábado, em Snetterton - e, de quebra, ele pulou para a liderança do campeonato. O brasileiro largou em terceiro e assumiu a ponta nos primeiros metros após ultrapassar o pole, Danilo Dirani, e Will Power. A partir daí, não deu chances aos adversários e ainda fez a volta mais rápida do GP, em 1m02s202. A corrida deste sábado em Snetterton valeu pela quarta etapa da competição, que não foi realizada em Silverstone em 18 de abril como previa o calendário por causa de uma forte chuva. Nelsinho completou as 23 voltas em 26m49s593, média de 161,55 km/h. O inglês Adam Carroll foi segundo, a 1s907 do vencedor, e outro brasileiro, Lucas di Grassi, chegou em terceiro, 3s450 depois de Nelsinho. Dirani foi quarto. "Consegui fazer uma ótima largada e assumir a ponta logo no início. Estou muito satisfeito, principalmente porque voltei à liderança isolada??, disse Nelsinho. Ele tem 87 pontos, contra 83 do inglês James Rossiter, o antigo líder, que abandonou a prova deste sábado na largada, pois o motor de seu carro morreu. Dirani está em terceiro na classificação, com 66, e Di Grassi vem em nono, com 43. Neste domingo, também em Snetterton, serão disputadas a nona e 10ª etapa do campeonato. Na primeira corrida, Di Grassi é o pole, com Nelsinho em segundo e Dirani em nono no grid. Na segunda, Rossiter é o pole. Di Grassi é o terceiro, Nelsinho ficou em quarto e Dirani sai em oitavo.