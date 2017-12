Nelsinho volta a treinar com Williams Nelsinho Piquet, o filho do tricampeão Nelson Piquet, fará nesta terça e também na quinta-feira novos testes com um carro de Fórmula 1. A primeira vez foi em Jerez de la Frontera, também na Espanha, no mês passado. Sempre com a Williams, escuderia em que seu pai (presente no treino do filho) conquistou seu terceiro título mundial da categoria, em 1987.