Nelsinho volta guiar Williams em fevereiro O piloto Nelsinho Piquet vai voltar a testar um carro da Williams no próximo mês, informou nesta quarta-feira a escuderia inglesa. Depois de estrear no final do ano passado em um carro da principal categoria do automobilismo, o filho do tricampeão mundial Nelson Piquet retorna às pistas nos dias 3 e 5 de fevereiro. A escuderia também anunciou que vai continuar os testes com o filho do finlandês Keke Rosberg, Nico. Esse, porém, vai ser o primeiro a entrar no cockpit nos dias 21 e 23 janeiro.