Nelson Merlo leva título da F-Renault Nelson Merlo sagrou-se campeão da Fórmula Renault, neste sábado, ao ganhar a etapa de São Paulo, em Interlagos. O piloto da equipe Bassani Racing precisava apenas de um 9º lugar, mas conquistou sua quinta vitória na temporada. Ele completou as 24 voltas em 39m19s215, com média de 157,80 km/h. Douglas Soares ficou em segundo lugar e Felipe Lapenna foi o terceiro colocado. Bia Figueiredo, que cruzou a linha de chegada na segunda posição, foi punida em 30 segundos por atitude antidesportiva. Neslon Merlo chegou aos 289 pontos, contra 211 de Lapenna e 209 de Paulo Salustiano. A 14ª e última etapa da Fórmula Renault será neste domingo, às 13 horas, com transmissão ao vivo da Bandeirantes.