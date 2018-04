Nelson Piquet garante que filho foi pressionado a aceitar bater O tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet insistiu que seu filho Nelsinho foi pressionado pela equipe Renault a bater de propósito no Grande Prêmio de Cingapura de 2008, negando as acusações de que a ideia de manipular a corrida tenha partido do piloto brasileiro.