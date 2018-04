Neto de Fittipaldi já vive um dilema

Pietro Fittipaldi, aos 16 anos, já vive um dilema: construir uma carreira na categoria do automobilismo mais popular dos Estados Unidos, a Nascar, desbravando um terreno ainda pouco conhecido para a maioria dos pilotos brasileiros, ou seguir os passos do avô, Emerson, sonhando com um futuro na Fórmula 1.

No último GP do Brasil de Fórmula 1, Emerson circulou com o neto pelo paddock do Autódromo de Interlagos. Emerson conversou com vários de seus contemporâneos, muitos em cargos administrativos das escuderias. "Hoje a carreira dele está mais para os carros de turismo. Mas gostaria que Pietro tivesse uma chance e, quem sabe, pegasse gosto pelos de fórmula. Ele ainda é novo", explica, lembrando que a Nascar em suas diversas categorias internas (Pietro ainda está nas de base) não é disputada em carros monoposto.

A manobra parece começar a dar resultado. Pouco mais de um mês depois do passeio, no Desafio Internacional das Estrelas de kart, Pietro revela uma possibilidade de testes na Inglaterra. Mas o neto de Fittipaldi é realista: "Não vou descartar uma possibilidade em outra categoria, mas hoje as minhas melhores oportunidades estão na Nascar."

Vida nos EUA. O fato de a família morar nos Estados Unidos também facilita. Pietro sabe que para se aventurar entre os carros de Fórmula 1 não há outra opção senão a mudança para a Europa.

"Querer é uma coisa. Ter dinheiro é outra bem diferente", diz o pai de Pietro, Carlos da Cruz (marido da filha de Emerson, Juliana), sobre o futuro do filho. Ele lembra que o irmão do piloto, Enzo, também corre.

"E nessa fase é preciso colocar dinheiro do bolso porque patrocinador não é fácil." Ele conta que lutou para encontrar empresas dispostas a um investimento de longo prazo para o filho de forma que ele pudesse explorar mais opções, mas até agora não teve sucesso.