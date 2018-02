Neto de Ieltsin trabalhará na F-1 Um neto do ex-presidente russo Bóris Ieltsin trabalhará na nova equipe russa Midland de F-1, braço das empresas de Alex Schnaider, russo-canadense de 36 anos. Bóris Ieltsin Jr., 23 anos, diretor de marketing, negociará patrocínios estrangeiros. "O nome é uma marca e deve ser usado", disse Schnaider. A sede da equipe será na Inglaterra, com verba entre US$ 100 e 150 milhões. Um possível piloto é mexicano: Mario Domínguez, da Cart.