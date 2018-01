Neve e chuva cancelam treinos em Montmeló A última temporada de treinamentos da Fórmula 1 desta semana, prevista para esta sexta-feira, no Circuito de Catalunha, em Montmeló (região de Barcelona), foi cancelada devido a neve e a chuva que castigaram a pista, arruinando o programa das equipes. Onze pilotos estavam preparados para entrar no Circuito, mas apenas alguns deles se atreveram a enfrentar a neve e entraram na pista sem marcar tempo. Um deles foi o britânico Anthony Davidson, da Honda, que acabou rodando pouco tempo depois de entrar na pista. Os treinamentos para a temporada 2006 da Fórmula 1 voltarão na próxima semana, no Circuito da Comunidade Valenciana-Ricado Tormo.