Newey renova contrato com a McLaren O projetista Adrian Newey, diretor-técnico da McLaren, renovou contrato por mais um ano com a equipe da Fórmula 1. Ele tomou a decisão depois de ter aventado a possibilidade de ter um longo descanso ao fim desta temporada. "Eu tinha a intenção de parar por um tempo, mas agora as férias terão de esperar", disse Adrian Newey. "Estarei na McLaren em 2006." Antes de ser contratado pela McLaren em 1997m Adrian Newey trabalhou na Williams. E hoje é um dos homens mais importantes na direção da equipe, assim como no design dos carros.