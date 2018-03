Newey vale mais do que Schumacher A revista inglesa Autosport deu como certa, na edição que chegou às bancas hoje, a transferência do projetista Adrian Newey da McLaren para a Jaguar. Ontem os rumores já eram fortes, na Europa, da maior transação da história da Fórmula 1 envolvendo um engenheiro: cerca de US$ 30 milhões por 5 anos de contrato. Profissionais de outros times, como o diretor executivo da Jordan, Trevor Foster, afirmou: "Newey é mais importante para uma escuderia que um piloto como Michael Schumacher." Ainda não há nenhuma confirmação oficial do negócio, mas a forma como a notícia ganhou força hoje na Inglaterra sugere que Newey vai mesmo dar jeito na equipe da Ford na F-1. Se a transferência se confirmar, como parece ser o caso, vários problemas de difícil solução terão de ser resolvidos. Por exemplo: o contrato de Newey com a McLaren se estende até a metade de 2002. O modelo do time de Mika Hakkinen e David Coulthard, ano que vem, portanto, terá a sua responsabilidade. Mas será que esse engenheiro aeronáutico inglês, de 41 anos, desenhará um carro que seja campeão e depois sirva de base para o projeto da McLaren da temporada seguinte, quando concorrerá com o modelo que ele irá desenvolver para a Jaguar? Mais: nos dias em que estiver ainda na McLaren, no início de 2002, os segredos industriais da equipe serão mesmo mantidos lá? Vale recordar que a Ford irá investir pesado na construção de um novo túnel de vento para a Jaguar. O ex-piloto Martin Brundle, hoje comentarista da TV digital de Bernie Ecclestone, a ITV, disse que, se pudesse escolher entre contratar Adrian Newey ou Michael Schumacher para "o seu time", ficaria com Newey. De 1992 para cá, ou os modelos do projetista foram campeões, como em 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 e 1999, ou Michael Schumacher ficou com o título, a exemplo dos campeonatos de 1994, 1995 e 2001. A F-1 se apoia hoje na eficiência de dois profissionais: o engenheiro Adrian Newey e o piloto Michael Schumacher. Enquanto na McLaren o projetista recebe cerca de US$ 2,5 milhões por ano, na Jaguar chegará a quase US$ 6 milhões por temporada.