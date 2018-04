Newgarden fatura pole da etapa do Alabama da Fórmula Indy

O norte-americano Josef Newgarden, da Penske, faturou neste sábado a pole position da etapa do Alabama, a terceira das 17 previstas para a temporada 2018 da Fórmula Indy, no Barber Motorsports Park. Agora, então, neste domingo, o atual campeão da categoria tentará confirmar o favoritismo numa prova em que venceu duas das últimas três edições.

A terceira pole position de Newgarden na carreira foi assegurada após uma disputa acirrada com o australiano Will Power, seu companheiro de equipe na Penske e que buscava a quinta pole no Alabama.

A Penske conquistou a pole oito vezes nos últimos nove anos no Alabama, sendo que a última delas foi garantida por Newgarden com a marca de 1min07s44, seguido por Power, com 1min07s454, e pelo francês Sebastien Bourdais, da Dale Coyne, com 1min07s533.

Dono de duas vitórias na prova do Alabama, o norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, foi o quarto melhor. O canadense James Hinchcliffe, da Schmidt Peterson, e o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, completaram os seis primeiros da sessão classificatório.

O norte-americano Alexander Rossi, líder do campeonato e que venceu a última prova, em Long Beach, não conseguiu avançar ao "Fast Six", a fase decisiva do treino de sábado, e vai largar do oitavo lugar, atrás de Marco Andretti, seu companheiro deste equipe na Andretti e compatriota. O francês Simon Pagenaud, da Penske, e o canadense Robert Wickens, fecharam as dez primeiras posições do grid.

O dia foi péssimo para os brasileiros da Foyt. Tony Kanaan bateu durante o treino e vai largar da 23ª posição, a última do grid em Birmingham. Matheus Leist não teve desempenho muito melhor e começará somente do 21º lugar.