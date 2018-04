Newgarden vence prova adiada no Alabama e assume a ponta da Indy

Josef Newgarden ganhou a etapa do Alabama da Fórmula Indy, que foi iniciada no último domingo e complementada apenas nesta segunda-feira, nos Estados Unidos, por causa da chuva intensa e os fortes ventos que possibilitaram que os pilotos percorressem apenas 23 voltas no dia anterior antes de a corrida ser interrompida pela direção da prova. A organização optou por evitar expor os competidores a maiores riscos após o norte-americano Charlie Kimball e o australiano Will Power protagonizarem acidentes.

O piloto norte-americano da equipe Penske ganhou pela terceira vez na categoria, em quatro anos, esta corrida realizada no circuito misto de Barber. Ele largou da pole no último domingo e nesta segunda voltou a partir da primeira posição do grid. Dominante, acabou conquistando a sua segunda vitória em quatro provas na temporada e assumiu a liderança da classificação geral do campeonato, com 158 pontos.

Newgarden venceu esta prova com quase dez segundos de vantagem para o também norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, enquanto o terceiro lugar ficou com o canadense James Hinchcliffe, da Schmidt Peterson. O novato Robert Wickens, companheiro de equipe e compatriota de Hinchcliffe, veio logo atrás, em quarto, e o grupo dos cinco primeiros foi fechado pelo francês Sebastien Bourdais, da Dale Coyne.

Vice-líder do campeonato, com 145 pontos, o norte-americano Alexander Rossi, da Andretti, terminou apenas na 11ª posição. Mesmo assim, ainda ostenta boa vantagem sobre Bourdais, o terceiro na classificação geral, com 119 pontos, mesma pontuação de outro piloto dos EUA, Graham Rahal, da RLL, quarto colocado pelos critérios de desempate.

Hinchcliffe, por sua vez, subiu para o quinto lugar no campeonato, agora com 118 pontos, graças ao pódio conquistado nesta segunda-feira. Atrás do pelotão de frente, o grupo dos dez primeiros colocados foi fechado, nesta ordem, pelo neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, por Graham Rahal, pelo japonês Takuma Sato (RLL), pelo francês Simon Pagenaud (Penske) e pelo norte-americano Marco Andretti, da equipe que leva seu sobrenome.

BRASILEIROS

Entre os pilotos brasileiros que participaram da prova, o novato Matheus Leist, da Foyt, foi o melhor ao terminar na 12ª posição, enquanto o veterano Tony Kanaan, da mesma equipe, foi apenas o 18º. Os dois sofreram com problemas elétricos de seus carros já no último domingo, mas nesta segunda-feira Leist conseguiu melhorar seis posições em relação ao 18º lugar que ocupava quando a corrida foi paralisada no domingo, enquanto Kanaan galgou apenas dois postos neste complemento de etapa.=

A próxima prova desta temporada da Indy será realizada no dia 12 de maio, em Indianápolis, que duas semanas mais tarde, no dia 27, também abrigará a 102ª edição da tradicional 500 Milhas.