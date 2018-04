Nicastro surpreende e é pole das 500 milhas da Granja Viana

Deu zebra no treino classificatório para as 500 milhas da Granja Viana. Nesta sexta-feira, o pouco conhecido André Nicastro deixou para trás os mais badalados e conquistou a pole position da corrida, que acontecerá na madrugada de domingo. O piloto da Win Brasil registrou o tempo de 56s915, à frente de Osvaldo Negri Jr., que fez 57s246. Do time da Fórmula 1, o melhor desempenho foi de Felipe Massa, que conseguiu o terceiro posto. Nelsinho Piquet ficou em oitavo e Rubens Barrichello fez apenas o 13.º tempo, depois de sua equipe ser excluída da primeira parte do treino por estar 200 gramas acima do peso mínimo permitido. "Troquei meu macacão por um mais grosso, tomei um litro de água e ganhei quase um quilo", contou o piloto da Honda. No outro Kart da equipe, Tony Kanaan ficou na 15.ª colocação. Após o treino, o ferrarista Felipe Massa despediu-se dos companheiros e foi para casa se preparar para subir no altar, já que na noite desta sexta aconteceria a cerimônia religiosa de seu casamento com a empresária Raffaela Bassi - o civil foi realizado na quinta. "Vou andar pelo menos três décimos de segundo mais lento na corrida, pois é dia de festa", brincou Massa. A largada será à meia noite de sábado para domingo. A TV Band mostra.