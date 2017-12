Nick Heidfeld assina com a Jordan O alemão Nick Heidfeld assinou um pré-contrato com a Jordan para a próxima temporada, informou nesta segunda-feira o empresário do piloto, Werner Heinz. ?Chegamos a um acordo. Nick reduziu sua proposta?, disse. Heidfeld, que ganhava US$ 4,5 milhões na Sauber, deve provar o novo carro da escuderia na quarta-feira, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Em 2003, a Jordan disputou o Mundial de Fórmula 1 com o italiano Giancarlo Fisichella e o inglês Ralph Firman.