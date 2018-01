Nicky Hayden crava a pole no GP da Austrália da MotoGP O líder do Mundial de MotoGP, o norte-americano Nicky Hayden, conquistou na madrugada deste sábado (horário de Brasília) a pole position para o GP da Austrália, 14ª etapa da temporada, ao fazer o tempo de 1min29s020. A largada para a prova no Circuito Phillip Island acontece neste domingo, às 2 horas, com transmissão do canal pago SporTV. O piloto da equipe Repsol Honda ficou 0s23 à frente do japonês Shinya Nakano, da Kawasaki Racing, que ficou com o segundo posto no grid de largada ao estipular a marca de 1min29s258. A terceira posição ficou com o italiano Valentino Rossi, da Camel Yamaha (1min29s271), seguido pelo norte-americano Kenny Roberts Jr, da Team Roberts (1min29s662). Essa é quarta vez na temporada 2006 que Hayden consegue sair na frente dos adversários. "Não significa muita coisa, mas é gostoso ser o mais rápido no sábado", disse o norte-americano. "Preciso encontrar mais aderência e um ritmo de corrida melhor. Ainda temos trabalho a fazer, não há dúvida", completou. Nicky Hayden lidera o Mundial com 214 pontos, 22 a mais que seu companheiro de equipe, o espanhol Daniel Pedrosa. Rossi, o atual campeão da categoria e vencedor da última etapa (Malásia), soma 188 pontos e ocupa o terceiro posto na classificação geral. "Era possível ganhar a pole position, mas cometi um erro na última curva e perdi algum tempo", explicou Rossi, que busca sua sexta vitória consecutiva no circuito australiano. "Nicky (Hayden) está na frente, mas estamos próximos e temos um bom acerto para a corrida", acrescentou. Confira os tempos do treino classificatório: 1. Nicky Hayden (Repsol Honda Team/EUA) - 1min29s020 2. Shinya Nakano (Kawasaki Racing Team/JAP) - 1min29S258 3. Valentino Rossi (Camel Yamaha Team/ITA) - 1min29S271 4. Kenny Roberts Jr. (Team Roberts/EUA) - 1min29S662 5. Colin Edwards (Camel Yamaha Team/EUA) - 1min29S680 6. Carlos Checa (Tech 3 Yamaha/ESP) - 1min29S865 7. Marco Melandri (Fortuna Honda/ITA) - 1min29S949 8. Casey Stoner (Honda LCR/AUS) - 1min29S969 9. Randy De Puniet (Kawasaki Racing Team/FRA) - 1min30S037 10. Dani Predrosa (Repsol Honda Team/ESP) - 1min30S081 11. Makoto Tamada (Konica Minolta Honda/JPN) - 1min30S132 12. Sete Gibernau (Ducati Marlboro Team/ESP) - 1min30S237 13. Loris Capirossi (Ducati Marlboro Team/ITA) - 1min30S393 14. Toni Elias (Fortuna Honda/ESP) - 1min30S498 15. John Hopkins (Rizla Suzuki/EUA) - 1min31S143 16. Chris Vermeulen (Rizla Suzuki/AUS) - 1min31S288 17. Alex Hofmann (Pramac d´Antín/ALE) - 1min31S676 18. James Ellison (Tech 3 Yamaha/ING) - 1min31S998 19. Jose Luis Cardoso (Pramac d´Antín/ESP) - 1min32S870