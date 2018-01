Nicky Hayden vence e dispara na liderança da MotoGP O americano Nicky Hayden voltou a vencer, pelo segundo ano consecutivo, o Grande Prêmio dos Estados Unidos, e também consolidou a primeira posição na classificação do Mundial de MotoGP. Hayden não havia feito bons treinamentos e ficou na sexta posição, o que o obrigou a largar da segunda fila. Entretanto, o apoio da torcida o levou a lutar desde o início pelo triunfo, o segundo da atual temporada. Já o italiano Valentino Rossi - principal do norte-americano na briga pelo título da categoria - saiu na quarta fila. O atual campeão da MotoGP ainda tentou alcançar algo, mas pouco conseguiu diante de adversários que pouco erraram. O norte-americano demorou mais da metade da prova para alcançar a primeira posição, que estava com o australiano Chris Vermeulen - o mais rápido nos treinos com sua Suzuki -, porém quando ficou na liderança marcou muito bem o ritmo da prova, garantindo o triunfo sem grandes problemas. Quem também se saiu muito bem foi o espanhol Daniel Pedrosa, que terminou em segundo e agora alcançou a vice-liderança na classificação geral, deixando Rossi para trás. Aliás, o italiano andou bem, mas sofreu com um problema no motor de sua moto quando chegava ao primeiro escalão da corrida. Classificação do GP dos Estados Unidos: 1.º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 45min04seg867 2.º Daniel Pedrosa (ESP/Honda) - a 3seg186 3.º Marco Melandri (ITA/Honda) - a 10seg929 4.º Kenny Roberts Jr. (EUA/KR) - a 11seg941 5.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - a 27seg439 6.º John Hopkins (EUA/Suzuki) - a 38seg820 7.º Carlos Checa (ESP/Yamaha) - a 44seg825 8.º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - a 48seg526 9.º Colin Edwards (USA/Yamaha) - a 53seg228 10.º Sete Gibernau (ESP/Ducati) - a 1min06seg279 Classificação do Mundial após 11 etapas: 1.º Nicky Hayden/EUA - 194 pontos 2.º Daniel Pedrosa/ESP - 160 3.º Marco Melandri/ITA - 150 4.º Valentino Rossi/ITA - 143 5.º Loris Capirossi/ITA - 126 6.º Casey Stoner/AUS - 91 7.º Colin Edwards/EUA - 84 8.º Kenny Roberts Jr./EUA - 79 9.º John Hopkins/EUA - 74 10.º Shinya Nakano/JAP - 67