Nico consegue ser mais veloz que Nelsinho As comparações com Nelsinho Piquet são inevitáveis: hoje o finlandês Nico Rosberg também treinou com o modelo FW25 da Williams, em Jerez de la Frontera, Espanha, e na mais veloz das suas 67 voltas estabeleceu um tempo melhor que o do brasileiro, 1min19s490, diante de 1min20s453 (64 voltas) de Nelsinho, na terça-feira. O mais rápido do dia dentre os dez pilotos que treinaram foi Ralf Schumacher, da Williams, com 1min17s743 (113). Nico Roberg conquistou o título da Fórmula BMW, ano passado, demonstrando elevada competência, e como prêmio ganhou um teste com o carro da Williams daquela temporada. Hoje o filho de Keke Rosberg lembrou a experiência: "Definitivamente ter realizado já um teste na Fórmula 1 ajudou bastante. Estou muito feliz com o que consegui, vamos ver o que farei sexta-feira." Amanhã Nelsinho volta a acelerar o FW25, pela manhã, enquanto Nico o assume à tarde. O filho de Nelson Piquet acompanhou o treinamento de hoje: "Aprendi muito com os técnicos." O que todo mundo que gosta de automobilismo está se perguntando é como Nico ficou a 1s747 de Ralf e Nelsinho a precisos 3 segundos? Pode até ser que na Fórmula 1 o filho de Keke Rosberg venha a ser um piloto mais eficiente que o brasileiro, não seria surpresa, mas é importante compreender em que contexto essa vantagem inicial se verificou. Por exemplo: o fato de Nico ter já passado um dia inteiro treinando com o modelo do ano passado da Williams faz enorme diferença quando se trata de um monoposto tão complexo como o da Fórmula 1. Se o confronto for a diferença entre o tempo de um e outro piloto, 963 milésimos de segundo a favor de Nico, é preciso ter em mente que, hoje, era o segundo dia de treinos coletivos e havia dez carros na pista. Terça-feira foi o primeiro dia e só Nelsinho, Marc Gené e Ralf treinaram. O acúmulo de borracha, hoje, era bem maior, o que favorece muito a melhora dos tempos, dentre tantos outros fatores. São dados que devem ser inseridos nessa análise, sem nenhum demérito para Nico que, reconhecidamente, é um piloto rápido. Amanhã o resultado desse confronto tende a ser mais real.