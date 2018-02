Nico Rosberg continuará mais dois anos na Williams

O piloto alemão Nico Rosberg não irá para a McLaren, onde devia ocupar a posição do espanhol Fernando Alonso, mas permanecerá mais dois anos na Williams. Esta informação foi revelada pelo próprio piloto em entrevista publicada pelo jornal Bild am Sonntag. "Na realidade, até agora isto era segredo. Mas fico feliz por correr por mais dois anos pela Williams", afirmou Rosberg no início da entrevista. Rosberg diz que sua decisão de permanecer com Williams se deve a uma melhora clara em suas condições, tanto do ponto de vista econômico como esportivo. O piloto não revela os valores de seu novo salário, mas admite que houve uma melhora "considerável". "Mas não se trata apenas disto. Agora sou o piloto número 1 em uma equipe muito boa", declarou Rosberg.