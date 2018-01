Nico Rosberg é o campeão da GP2 O alemão Nico Rosberg conquistou nesta quinta-feira o título da primeira temporada da GP2, a nova categoria do automobilismo. Filho de Keke Rosberg, que foi campeão mundial da Fórmula 1 em 82, ele venceu a penúltima prova do campeonato, no Bahrein, e já não pode ser mais alcançado pelos adversários. Nico Rosberg, inclusive, é um dos candidatos a ocupar a vaga de titular da Williams na próxima temporada da Fórmula 1. Entre os seus rivais para ser companheiro do australiano Mark Webber em 2006 está o brasileiro Antonio Pizzonia. Na prova desta quinta-feira, no circuito de Sakhir, no Bahrein, Nico Rosberg largou na pole e manteve a primeira posição até o final. Ele também foi favorecido pela performance de seu único adversário pelo título, o finlandês Heikki Kovalainen, que chegou em terceiro lugar, atrás também do francês Alex Premat. Assim, Nico Rosberg abriu 9 pontos de vantagem sobre Heikki Kovalainen e não pode mais ser alcançado na prova desta sexta-feira, também no Bahrein, que encerra a temporada inaugural da GP2. Dois pilotos brasileiros disputam a GP2. Filho do tricampeão Nelson Piquet, Nelsinho Piquet abandonou a prova desta quinta-feira e ocupa atualmente a 8ª posição no campeonato. E Xandi Negrão foi o 12º colocado na corrida, ficando em 19º lugar na classificação geral.