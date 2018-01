Nico Rosberg é o melhor no treino da F1 No último dia de treinos da Fórmula 1 em Jerez de la Frontera, na Espanha, apenas duas equipes colocaram seus carros na pista. E o alemão Nico Rosberg, da Williams, foi o mais rápido, na frente do brasileiro Rubens Barrichello, da Honda, que ficou em segundo lugar. Rubinho, inclusive, superou seu novo companheiro de equipe, o inglês Jenson Button, que tinha levado a melhor no treino de quinta-feira, mas ficou em terceiro lugar nesta sexta. Os próximos treinos da Fórmula 1 em Jerez de la Frontera acontecem de 7 a 11 de fevereiro, com a participação de 8 equipes: Honda, Midland, Toyota, Williams, McLaren, Red Bull, Renault e BMW-Sauber. Confira os tempos desta sexta-feira: 1º Nico Rosberg (Williams) - 1m18s321 (52 voltas) 2º Rubens Barrichello (Honda) - 1m18s547 (102 voltas) 3º Jenson Button (Honda) - 1m18s549 (120 voltas) 4º Alexander Wurz (Williams) - 1m18s833 (28 voltas)