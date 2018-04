Nico Rosberg fatura pole em Mônaco e Felipe Massa larga em último

MONTECARLO - O alemão Nico Rosberg conquistou neste sábado a terceira pole position consecutiva na temporada 2013 da Fórmula 1. O piloto da Mercedes foi o mais rápido no treino de classificação para o GP de Mônaco e vai largar do primeiro lugar neste domingo, quando será realizada a sexta etapa da temporada.

Já o brasileiro Felipe Massa nem participou do treino de classificação no circuito de Montecarlo. Ele sofreu um acidente no terceiro treino livre e a Ferrari não conseguiu reparar os danos no F138 a tempo de colocar o carro na pista. Assim, Massa vai largar da última colocação neste domingo no GP de Mônaco, considerado uma das mais difíceis provas para conseguir ultrapassagens no calendário da Fórmula 1.

Após liderar as três sessões de treinos livres em Montecarlo, Rosberg registrou o tempo de 1min13s876 na sua melhor volta na sessão de classificação em Montecarlo e confirmou a excelente fase da Mercedes nos treinos de classificação - esta foi a quarta pole seguida da equipe.

Rosberg terá a companhia do inglês Lewis Hamilton, seu companheiro na Mercedes, na primeira fila. Ele garantiu o segundo lugar no grid com a marca de 1min13s967. Agora, após a dobradinha no treino de classificação, a Mercedes terá o desafio de ser competitiva na corrida para lutar pela vitória, que ainda não conquistou nesta temporada.

Os pilotos da Mercedes foram seguidos no treino de classificação pela Red Bull, que tinha apresentado desempenho discreto nos treinos livres, mas parece ter reagido. O alemão Sebastian Vettel foi o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min14 - 1min13s980 - e garantiu a terceira colocação. Na segunda fila, ele terá a companhia do australiano Mark Webber, que marcou 1min14s181.

O finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, garantiu o quinto lugar no treino de classificação, logo à frente do espanhol Fernando Alonso, sexto, que vai largar da sua pior posição nesta temporada. Os dois são, neste momento, os principais adversários de Vettel na luta pelo título mundial.

O mexicano Sergio Pérez, da McLaren, o alemão Adrian Sutil, da Force India, o inglês Jenson Button, da McLaren, e o francês Jéan-Eric Vergne, da Toro Rosso, completaram, em ordem, as 10 primeiras posições do treino de classificação.

O GP de Mônaco será disputado neste domingo, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília). Confira como ficou o grid:

1º. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min13s876

2º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min13s967

3º. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min13s980

4º. Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min14s181

5º. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1min14s822

6º. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min14s824

7º. Sergio Pérez (MEX/McLaren) - 1min15s138

8º. Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min15s383

9º. Jenson Button (ING/McLaren) - 1min15s647

10º. Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min15s703

11º. Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1min18s331

12º. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min18s344

13º. Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min18s603

14º. Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min19s077

15º. Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1min19s408

16º. Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min21s688

17º. Paul di Resta (ESC/Force India) - 1min26s322

18º. Charles Pic (FRA/Caterham) - 1min26s633

19º. Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) - 1min26s917

20º. Max Chilton (ING/Marussia) - 1min27s303

21º. Jules Bianchi (FRA/Marussia) - sem tempo

22º. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - sem tempo