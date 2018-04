Nico Rosberg lidera e Felipe Massa é 4.º no 1.º treino livre em Mônaco

MONTECARLO - O alemão Nico Rosberg liderou o primeiro treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1, nesta quinta-feira, ao cravar o tempo de 1min16s195. O piloto da Mercedes ficou logo à frente do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, que marcou 1min16s282 para se posicionar no segundo lugar no circuito de Montecarlo.

O brasileiro Felipe Massa, também da Ferrari, foi o quarto mais rápido desta sessão inicial ao cronometrar 1min16s394 e acabou sendo superado por pouco pelo francês Romain Grosjean, da Lotus, terceiro colocado com 1min16s380.

O inglês Lewis Hamilton, por sua vez, confirmou a esperada força da Mercedes na tradicional pista monegasca ao garantir a quinta posição com o tempo de 1min16s469 - na última quarta-feira, Alonso apontou a escuderia como favorita a conquistar a pole desta sexta etapa do Mundial de F1.

Líder do campeonato e atual tricampeão do mundo, o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, foi apenas o décimo colocado deste primeiro treino livre em Mônaco. Ele deu somente 23 voltas na pista nestes trabalhos iniciais e foi superado pela dupla da McLaren formada por Jenson Button e Sergio Pérez, que ficaram respectivamente na oitava e nona posições, enquanto o venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, se garantiu no sexto lugar e o australiano Mark Webber, da Red Bull, no sétimo.

Vice-líder do Mundial, apenas quatro pontos atrás de Vettel, o finlandês Kimi Raikkonen também teve desempenho discreto neste primeiro treino no circuito de Montecarlo ao ficar na 11.ª posição com a sua Lotus.

O primeiro treino em Mônaco foi realizado sob tempo aberto e com muito sol, sendo que as equipes abriram mão de utilizar os pneus supermacios da Pirelli. Este tipo de composto deverá ser utilizado na segunda sessão livre, marcada para começar às 9 horas (de Brasília) desta quinta, fato que deverá propiciar melhores marcas dos pilotos.

Depois desta segunda parte dos trabalhos, o terceiro treino livre em Mônaco será realizado apenas no sábado, quando ocorrerá também a sessão classificatória para o grid de largada. A corrida está marcada para começar às 9 horas (de Brasília) deste domingo.

Confira a classificação do primeiro treino livre do GP de Mônaco:

1.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min16s195

2.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min16s282

3.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min16s380

4.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min16s394

5.º Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min16s469

6.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min16s993

7.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min17s020

8.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min17s129

9.º Sergio Pérez (MEX/McLaren), 1min17s378

10.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min17s380

11.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min17s509

12.º Paul di Resta (ESC/ Force India), 1min17s548

13.º Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min17s625

14.º Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), 1min18s193

15.º Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min18s454

16.º Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), 1min18s754

17.º Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min18s830

18.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min19s067

19.º Giedo Van Der Garde (HOL/Caterham), 1min19s203

20.º Charles Pic (FRA/Caterham), 1min19s438

21.º Jules Biacnhi (FRA/ Marussia), 1min19s773

22.º Max Chilton (ING/Marussia), 1min20s225