Nico Rosberg segura Lewis Hamilton e ganha primeira na Espanha

Pela quinta vez em cinco provas da temporada 2015 da Fórmula 1, Nico Rosberg subiu ao pódio do GP da Espanha, neste domingo. Depois de dois segundos e dois terceiros lugares, entretanto, o alemão agora ficou no alto do pódio. Sem ser ameaçado em nenhum momento, venceu em Barcelona de ponta a ponta e diminuiu a distância em pontos para seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, que chegou em segundo. Vettel terminou em terceiro, repetindo os três integrantes do pódio pela quarta vez no ano - no Bahrein, o alemão da Ferrari foi substituído pelo seu companheiro de equipe Kimi Raikkonen.

De forma geral, a corrida não teve emoções e apenas seis carros completaram na mesma volta que Rosberg. Na comparação com as posições de largada, só Raikkonen e Felipe Massa, entre os primeiros, evoluíram. Eles ganharam as posições que lhes de direito, logo deixando para trás um carro da Red Bull e dois da Toro Rosso.

Massa fez corrida sem brilho e terminou no sexto lugar, duas posições atrás do companheiro Valtteri Bottas. O finlandês agora o passou e é o quinto no Mundial de Pilotos, com 42 pontos a 39. Hamilton lidera com 111 pontos, seguido de Rosberg (91). Os pilotos da Ferrari vêm em seguida, com Vettel à frente de Raikkonen. Felipe Nasr não pontuou, terminando no 12.º lugar.

A CORRIDA

Pole position nas quatro primeiras corridas da temporada, Hamilton saiu em segundo em Barcelona e, já na largada, perdeu o posto para Vettel, que largou em terceiro. Durante boa parte da corrida, lutou para recuperar a posição.

Felipe Massa também largou bem. O brasileiro, que errou na única volta lançada do treino de classificação e só saiu no nono lugar, sabia que sua posição real era outra. Na segunda curva, já era o sexto, mas exagerou na agressividade e acabou fora da pista, perdendo todas as posições conquistadas.

Em poucas voltas, já estava novamente no sexto lugar de uma fila indiana que tinha Rosberg, Vettel, Hamilton, Bottas, Raikkonen e Massa. Pastor Maldonado vinha em sétimo quando o suporte da asa traseira quebrou após toque com o companheiro Romain Grosjean. A Sauber manteve o venezuelano na pista, apesar de o carro visivelmente estar desequilibrado. Ele só abandonou na 27.ª volta.

Tentando pontuar pela primeira vez na temporada, Fernando Alonso também não deu sorte. Correndo em casa, o espanhol postergou ao máximo a primeira parada e estava em sétimo quando foi aos boxes pela segunda vez. Os freios, entretanto, não aguentaram e ele passou reto pela equipe. Menos mal que os mecânicos perceberam e pularam para fugir do atropelamento. A McLaren preferiu puxar o carro para dentro do box.

Entre os seis primeiros, a fila teve poucas mudanças de posição, quase todas relativas às estratégias das equipes com relação às paradas no box e à ordem de utilização dos pneus. Mais veloz, Hamilton chegou em Vettel na 20.ª volta, mas só conseguiu assegurar o segundo lugar na 52.ª volta, quando voltou bem à frente do alemão após parada nos boxes.

Na parte final da prova, o atual campeão até era mais rápido que Rosberg, mas não tinha condições de tirar os 20 segundos de distância para o líder nas 14 voltas. Também não corria riscos contra Vettel, que se segurou sem problemas em terceiro.

Outra disputa por posições, só envolvendo Raikkonen. O finlandês da Ferrari chegou a perder o quinto lugar para Felipe Massa, mas recuperou o posto na estratégia de equipe. Depois, colocou em Bottas, companheiro do brasileiro na Williams, na única briga de pista da corrida. Não conseguiu a ultrapassagem.

CONFIRA O RESULTADO FINAL DO GP DA ESPANHA:

1) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1h41min12s555

2) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - a 17s551

3) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - a 45s342

4) Valtteri Bottas (FIN/Williams) - a 59s217

5) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - a 1min002

6) Felipe Massa (BRA/Williams) - a 1min21s314

7) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - a 1 volta

8) Romain Grosjean (FRA/Lotus) - a 1 volta

9) Carlos Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso) - a 1 volta

10) Daniil Kvyat (RUS/Red Bull) - a 1 volta

11) Max Verstappen (HOL/Toro Rosso) - a 1 volta

12) Felipe Nasr (BRA/Sauber) - a 1 volta

13) Sergio Perez (MEX/Force India) - a 1 volta

14) Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - a 1 volta

15) Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - a 1 volta

16) Jenson Button (GBR/McLaren) - a 1 volta

17) Will Stevens (GBR/Marussia) - a 3 voltas

18) Roberto Merhi (ESP/Marussia) - a 4 voltas

NÃO COMPLETARAM:

Pastor Maldonado (VEN/Lotus)

Fernando Alonso (ESP/McLaren)