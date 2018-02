Nico Rosberg supera Raikkonen nos treinos em Valência O piloto alemão Nico Rosberg (Williams) foi o mais rápido desta quarta-feira nos treinos em Valência, no Circuito da Comunidade Valenciana Ricardo Tormo, marcando 1min10s994 em sua melhor volta. Rosberg conseguiu ficar à frente do finlandês Kimi Raikkonen (McLaren), que deu apenas 16 voltas no circuito espanhol devido a um acidente, que o obrigou a interromper os testes. Além de Raikkonen, o colombiano Juan Pablo Montoya (McLaren), o italiano Giancarlo Fisichella e o finlandês Heikki Kovalainen (ambos da Renault) sofreram acidentes e encerraram os treinamentos antes do previsto. A temperatura no circuito chegou aos 20ºC e cerca de 2.500 pessoas compareceram ao autódromo. Confira a classificação dos treinos desta quarta-feira: 1.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min10s994 (94 voltas) 2.º Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1min11s199 (16) 3.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min11s362 (115) 4.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min11s443 (83) 5.º Christian Klien (AUT/Red Bull) - 1min11s544 (63) 6.º Mark Webber (AUS/Williams) - 1min11s584 (33) 7.º Juan Pablo Montoya (COL/McLaren) - 1min12s462 (85) 8.º Christian Albers (HOL/Midland) - 1min12s916 (64) 9.º David Coulthard (ING/Red Bull) - 1min13s585 (14) 10.º Robert Doornbos (HOL/Red Bull) - 1min14s643 (28) 11.º Giogio Mondini (SUI/Midland) - 1min14s646 (84)