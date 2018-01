Nigel Mansell vence etapa do Catar da GP Masters O inglês Nigel Mansell venceu de ponta a ponta o Grande Prêmio do Catar, prova de abertura da temporada de GP Masters, competição que reúne pilotos do passado da F-1. Foi a segunda vitória dele na categoria. O alemão Christian Danner ficou em segundo lugar, seguido do belga Eric Van de Poele. O brasileiro Emerson Fittipaldi, que largou em sexto, chegou apenas na 11ª colocação. A temporada da GP Masters terá outras três provas: em Monza, na Itália, em Silverstone, na Inglaterra, e em Kyalami, na África do Sul.