Niki Lauda sonha com Ralf na Jaguar Se depender do chefe da escuderia Jaguar, o ex-piloto austríaco Niki Lauda, o alemão Ralf Schumacher será o novo reforço da equipe inglesa na próxima temporada, garantiu nesta quarta-feira à revista alemã ?Auto, Motor e Sports? (AMS). O companheiro de Juan Pablo Montoya é o preferido por Lauda, além do desenhista da McLaren, Adrian Newey e Paulo Morgan, sócio do chefe de motores da Mercedes, Mario Illien. A estratégia de Lauda é reforçar a Jaguar e torná-la mais competitiva para a próxima temporada. O contrato de Ralf com a Williams-BMW se encerra em 2002 e o piloto garante que seu futuro depende das negociações entre a escuderia e seu empresário Willi Weber. Após a vitória no GP de Ímola, na Itália, Weber disse que Ralf recebeu três propostas sérias de outras equipes.