?Ninguém quer Villeneuve?, diz Ecclestone Bernie Ecclestone, promotor da Fórmula 1, reiterou nesta terça-feira que ofereceu o canadense a várias equipes. "Mas ninguém o quer. "O principal dirigente da competição atribuiu a Schumacher o fato de as negociações com a Ferrari sequer terem sido iniciadas. "Michael quer ser o número 1, o que significa que considera Jacques ainda uma ameaça." Ecclestone criticou seu empresário, Craig Pollock: "Jacques foi mal orientado." Pollock preocupou-se muito mais com os 22 milhões de euros que Villeneuve ganha, oficialmente, este ano que com seu futuro, dá a entender Ecclestone. Agora as chances de Villeneuve continuar na Fórmula 1 concentram-se na Williams. Se houver uma reviravolta na equipe e Montoya transferir-se para a McLaren, hoje menos provável mas, de novo, não impossível, o último campeão pela Williams retornaria para lá.