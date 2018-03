Nissan terá corrida no Brasil em 2002 A Telefônica World Series chega ao Brasil em dezembro, trazendo a mais nova categoria de monopostos do automobilismo internacional. E se depender do espanhol Jaime Alguersuari, presidente da RPM Racing, promotora da categoria, o calendário de 2003 poderá incluir três provas em autódromos brasileiros. ?O Brasil é o maior centro de pilotos de monopostos do mundo. É justo que tenha mais corridas internacionais?, diz o dirigente, que está em São Paulo para acertar detalhes das etapas. Com três vitórias, Ricardo Zonta lidera o campeonato com 124 pontos. Leia mais no Jornal da Tarde