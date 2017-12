No ano de Rossi, Alex Barros termina em 9º Já com o título mundial garantido, o piloto italiano Valentino Rossi, da Honda, terminou o ano com chave-de-ouro ao vencer neste domingo mais uma prova da MotoGP. Irreverente até na hora de subir ao pódio com uma peruca, ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar no GP da Comunidade Valenciana com o tempo de 47m13s078. Em segundo chegou o espanhol Sete Gibernau, da Honda, e em terceiro, o italiano Loris Capirossi. O brasileiro Alexandre Barros ficou em sexto. Nas 250cc, Manuel Poggiali, de San Marino, conquistou o título da categoria, única que ainda não tinha definido o campeão. O australiano Casey Stoner venceu nas 125cc, cujo título já havia sido assegurado pelo espanhol Daniel Pedrosa. Confira como ficou o mundial de pilotos do MotoGP: 1) Valentino Rossi (ITA) 357 pontos (Campeão) 2) Sete Gibernau (ESP)- 277 pontos 3) Max Biaggi (ITA) - 228 pontos 4) Loris Capirossi (ITA) - 177 pontos 5) Nicky Hayden (EUA) - 130 pontos 6) Troy Bayliss (AUS) - 128 pontos 7) Carlos Checa (ESP) - 123 pontos 8) Tohru Ukawa (JAP) - 123 pontos 9) Alexandre Barros (BRA) - 101 pontos 10) Shinya Nakano (JAP) - 101 pontos Construtores: 1) Honda 2) Ducati 3) Yamaha