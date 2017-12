No Canadá, Hamilton vence pela 1.ª vez na F-1

Numa das corridas mais emocionantes dos últimos anos, o britânico Lewis Hamilton venceu praticamente de ponta a ponta o GP do Canadá de Fórmula 1, em Montreal. Essa é a primeira vitória do piloto da McLaren na categoria em apenas seis provas disputadas. O alemão Nick Heidfeld, da BMW Sauber, foi o segundo e o austríaco Alexander Wurz, da Williams, terminou na terceira colocação. Com muitos problemas em seu carro, principalmente de frio, Fernando Alonso cruzou a linha de chegada em sétimo lugar. Felipe Massa foi desclassificado na 51.ª volta por entrar no box com a luz vermelha. Rubens Barrichello acabou na 12.ª posição. Na classificação, Hamilton assumiu a liderança isolada com 48 pontos. Alonso ganhou dois pontos e está em segundo, com 40. Mesmo sem pontuar, Massa é o terceiro colocado, com 33 pontos. Seu companheiro de Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen, chegou em quinto e subiu para 27 pontos. Emoção logo no início A prova teve emoção logo na primeira curva. Alonso errou na Senna e perdeu a segunda colocação para Nick Heidfeld. Felipe Massa ganhou uma posição e completou a primeira volta em quarto lugar. Com desempenho impecável, Hamilton manteve a liderança e aproveitou para abrir distância de seus concorrentes. Até a 22.ª volta, a única coisa de anormal que aconteceu foi mais um erro de Alonso na curva Senna, mas que não lhe custou uma posição pois conseguiu arrumar o carro rapidamente. Só que a partir daí a corrida ganhou vários lances de emoção até o final. Com o alemão Adrian Sutil parado na pista depois de bater no muro, o safety car entrou pela primeira vez, o que provocou uma corrida aos boxes para reabastecimento e troca de pneus. Massa e Fisichella entraram com luz vermelha e, mais tarde na 51.ª volta, os dois foram desclassificados. Um dos que conseguiram parar antes do pit lane ser fechado foi Kubica, que fez seu pitstop sem problemas e voltou logo atrás de Trulli. Na 26.ª volta, os dois se tocaram antes da curva do Grampo e sobrou para o polonês que sofreu um acidente grave - só o cockpit ficou intacto e o piloto, que está bem - teve de ser atendido no centro médico e, mais tarde, num hospital de Montreal. Kubica só teve fratura em uma das pernas. Punição a Alonso Não bastassem os problemas com seu carro, Alonso ainda teve de pagar uma punição de 10 segundos, na 36.ª volta, e caiu para a 15.ª colocação. 12 voltas depois, Hamilton ainda seguia tranqüilo na liderança quando fez seu segundo pitstop. Entre as voltas 50 e 55, o safety car entrou mais duas vezes na pista, o que provocou mais corrida dos pilotos por reabastecimento e troca de pneus. Alonso, contando com a sorte, conseguiu voltar para a zona de pontuação e completou a prova em sétimo lugar. Hamilton, seu companheiro, sem sustos na corrida, venceu e assumiu a liderança isolada do campeonato.