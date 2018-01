No embalo do título, Rossi faz a pole Depois de conquistar o título do mundial de MotoGP e recusar um convite do presidente da Ferrari para fazer um teste na escuderia, o italiano Valentino Rossi parece mesmo estar disposto a fazer ainda mais história em duas rodas. Já com o troféu de campeão nas mãos, o piloto da Honda conquistou a pole position do GP da Austrália ao estabelecer o tempo mais rápido nos treinos que definiram o grid de largada, na madrugada deste sábado, com 1:30.068. Em segundo larga seu compatriota Loris Capirossi (1:30.496), da Ducati, e em terceiro, o espanhol Sete Gibernau (1:30.676), da Honda. O brasileiro Alexandre Barros, da Yamaha, sai em 16º. Ele registrou a marca de 1:31.802. Nas 250cc e 125cc, o espanhol Toni Elias e o italiano Stefano Perugini, respectivamente, ficaram com a pole. Confira o grid de largada: 1) Valentino Rossi (Itália) - Honda 2) Loris Capirossi (Itália) - Ducati 3) Sete Gibernau (Espanha) - Honda 4) Troy Bayliss (Austrália) - Ducati 5) Nicky Hayden (USA) - Honda 6) Max Biaggi (Itália) - Honda 7) Marco Melandri (Itália) - Yamaha 8) Tohru Ukawa (Japan) - Honda 9) Carlos Checa (Espanha) - Yamaha 10) Jeremy McWilliams (Inglaterra) - Proton KR 16) Alex Barros (Brasil) - Yamaha