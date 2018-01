No Rio, japonês vence nas 125cc Em uma bela corrida de recuperação, o japonês Masao Azuma, da Tribe by Breil, venceu neste sábado o GP Rio de Motovelocidade, categoria 125cc. O francês Arnauld Vincent, da Imola Circuit Exalt Cycle Race, chegou em segundo lugar e a terceira posição ficou com o italiano Manuel Poggiali, da Gilera Rancing. "Foi uma corrida incrível e não esperava chegar entre os primeiros, porque a diferença era grande", festejou Azuma. "Não gosto de correr na chuva, mas com o decorrer da prova a pista foi secando e permitiu minha aproximação." Durante toda a disputa, Vincent e Poggiali se revezaram na liderança, mas faltando quatro voltas para o final Azuma, que largou na 18ª posição, assumiu a ponta e assegurou a vitória. Uma das características da corrida foi o grande número de derrapagens, por causa da pista molhada. Com o resultado, Vincent manteve a liderança na tabela de classificação e totalizou 214 pontos. O francês ainda ampliou sua vantagem para Poggiali, o segundo do campeonato, que tem 187 pontos.