No Rio, Rossi busca título antecipado Conquistar o bicampeonato mundial no Rio de Janeiro é o principal objetivo do piloto italiano Valentino Rossi na prova deste sábado, na 12ª prova da temporada 2002 da motovelocidade, categoria MotoGP (antiga 500cc), no autódromo internacional Nélson Piquet, em Jacarepaguá. Para conseguir o feito, ele precisa aumentar sua vantagem em mais onze pontos sobre o segundo colocado na tabela de classificação, o japonês Tohru Ukawa, seu companheiro de equipe. Valentino Rossi lidera o Campeonato Mundial com 245 pontos e Ukawa tem 156. O piloto italiano enumerou nesta quarta-feira vários fatores que aumentaram sua motivação por uma vitória no Rio. Por exemplo, elogiou seu equipamento, as belezas da cidade e o fato de já ter vencido quatro vezes no circuito de Jacarepaguá (uma nas categorias 125cc e 250cc e duas nas 500cc). "O mais importante é primeiro assegurar o título. Depois, pensarei na vitória", afirmou Valentino Rossi, que tem 23 anos. "Aqui é uma pista que favorece as motos com motor quatro tempos. E sábado é um bom dia para uma conquista como esta. Um dia bom para festa." No ano passado, Valentino Rossi venceu a etapa brasileira por apenas 0,143 segundo à frente do espanhol Carlos Checa, da Marlboro Yamaha Team. Após a largada, a prova foi interrompida na quarta volta, com o italiano em terceiro lugar e Checa, em quarto. Na relargada, o espanhol liderou a disputa a maior parte do tempo, mas foi ultrapassado por Rossi nas voltas finais. Na soma dos tempos, o campeão mundial de 2001 foi o vencedor. Além da categoria MotoGP, os fãs da motovelocidade terão a oportunidade de acompanhar as provas de 125cc e 250cc também neste sábado, no Rio. Turismo - Nesta quarta-feira, alguns pilotos estrangeiros optaram por fazer turismo no Rio, antes do início dos treinos para a corrida de sábado. Terceiro colocado na tabela de classificação da categoria MotoGP, com 144 pontos, o italiano Max Biaggi foi conhecer um dos principais cartões postais da cidade: o Cristo Redentor.