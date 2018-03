No treino, Zanardi ultrapassa 300 km/h No final da tarde desta sexta-feira, o italiano Alessandro Zanardi deu 10 voltas na pista de Lausitzring, na Alemanha, a mesma onde sofreu o acidente em que perdeu as duas pernas. Ele testou o carro adaptado com o qual completará no domingo as 13 voltas que ficaram faltando para que encerasse aquele GP, em 2001. Foi aplaudido de pé pelo público que ainda estava no autódromo. Zanardi fez sua melhor volta no circuito de 2.023 milha (3.255 km) em 37s754, média de 310,377 km/h. O recorde da pista na Cart é do brasileiro Tony Kanaan (34s747, média de 337,238 km/h), estabelecido justamente na corrida de 2001.