Norte-americano é campeão na IRL O piloto norte-americano Sam Hornish Jr. é o campeão da Indy Racing League (IRL). Neste domingo, no circuito de Chicagoland, o piloto chegou em segundo lugar, conquistando o título por antecipação, com 451 pontos. O vencedor da prova foi Jacques Lazier, com um Dallara/Olds. O melhor brasileiro é Felipe Giaffone, que divide o quinto lugar com Billy Boat, com 295. A última etapa será disputada em Forth Wort, no dia 15.