Norueguês vence etapa e volta à vice-liderança no Dakar

O norueguês Pal Ullevalseter venceu nesta sexta-feira a 13.ª etapa do Rally Dakar. Ele completou os 368km entre San Rafael e Santa Rosa, na Argentina, em 3h27min05. Com o resultado, ele reassumiu a vice-liderança na classificação geral entre as motos.

Quem mais se aproximou do nórdico no estágio desta sexta foi o francês Cyril Despres, duas vezes vencedor da prova, e que caminha tranquilo para a terceira conquista. Ele lidera na soma dos tempos com 1h04min12 de vantagem para Ullevalseter, a apenas uma etapa do fim do evento.

O chileno Francisco ''Chaleco'' López, que começou o dia na vice-liderança, caiu para o terceiro posto após a etapa. Ele fechou o trecho em quarto, atrás do espanhol Marc Coma. Bicampeão da prova, Coma sofreu uma série de penalizações, e por isso ocupa apenas o 15.º lugar.

Na última etapa do Rally Dakar, os competidores percorrerão 206km entre San Rafael e Buenos Aires, de onde partiram no dia 2 deste mês.