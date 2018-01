Nos carros, brasileiros abandonam o rali O Brasil não conta mais com uma das duas duplas na categoria carros do Rali Dacar. Depois de passar por problemas com o radiador do Nissan, durante a quarta etapa da competição, os brasileiros Paulo Nobre (o Palmeirinha) e Dico Teixeira anunciaram, nesta quarta-feira, que estão fora da disputa. A outra dupla brasileira, Klever Kolberg e Eduardo Bampi, conseguiu o 20.º tempo na etapa entre as cidades de Ouarzazate e Tan Tan, no Marrocos. Para percorrer os 350 quilômetros cronometrados, os brasileiros precisaram de 4h12min01s. Com o resultado, a dupla subiu da 24ª para a 20ª posição na classificação geral. Nesta quinta-feira, a sexta etapa do Rali Dacar será disputada entre as cidades de Tan Tan e Zouerat, no Marrocos. Dos 792 quilômetros entre as duas localidades, 444 serão cronometrados.