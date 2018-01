Nos carros, brasileiros têm dia muito ruim A segunda etapa do Rali Dacar para as duas duplas brasileiras na categoria carros, neste domingo, não foi boa. No trecho entre Portimão (Portugal) e Málaga (Espanha), o melhor resultado do País foi de Klever Kolberg e Eduardo Bampi, que ficaram apenas na 46ª colocação. Com 1h51min19s para cumprir os 115 quilômetros cronometrados, ficaram a 16min51s dos vencedores do dia, Carlos Sainz e Andreas Schulz. Assim, Kolberg e Bampi, que disputam a prova com uma Mitsubishi Pajero, Petrobras caíram do 23.º para o 29.º lugar na classificação geral da competição, com o tempo total de 2h55min11s. A distância para os líderes, Sainz e Schulz, é de mais de 24 minutos. A outra dupla brasileira, Paulo Nobre, o Palmeirinha, e Dico Teixeira repetiu o fraco desempenho de sábado e terminaram a etapa na 98ª posição. Com o tempo de 1h58min53s no trecho cronometrado, a diferença para os vencedores foi de 24min25s. Na classificação geral, os brasileiros, que correm com um Nissan, estão na 90ª colocação. Nesta segunda-feira, o Rali Dacar deixará a Europa e iniciará a fase africana. Já no Marrocos, os competidores sairão de Nador e irão até Er Rachidia. Dos 672 quilômetros entre as duas cidades, 314 serão cronometrados.