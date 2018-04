'Nossa posição natural é na terceira fila', diz Alonso

"Nós sabemos que se conseguirmos realizar tudo corretamente poderemos lutar pelas três primeiras posições, mas nossa posição natural é na terceira fila", avaliou. "Na corrida pode acontecer alguma coisa de diferente, mas esta é a situação real. Então, nosso objetivo é o pódio", completou, apontando que Red Bull e McLaren estão à frente da Ferrari hoje na briga pelas vitórias.

O desânimo de Alonso pode ser reflexo das lembranças do que aconteceu em Abu Dabi no ano passado. Na liderança do Mundial, o espanhol precisava de uma quarta colocação nos Emirados Árabes Unidos, última etapa do calendário de 2010, para se sagrar campeão. No entanto, acabou em sétimo e deixou o título nas mãos de Vettel, que venceu a prova.

"Não estaria sendo honesto se falasse que não me sentirei nem um pouco desconfortável sobre isso (a perda do título) quando ver o paddock pela primeira vez. Mas então o sentimento vai embora e abrirá espaço para o presente, que é tentar ir bem neste final de semana e no futuro", afirmou.

A duas etapas para o fim desta temporada, Alonso está na terceira colocação do Mundial de Pilotos, com 227 pontos, e ainda pode tirar o vice-campeonato de Jenson Button, que tem 240. Assim, ele garante que lutará pela vitória neste domingo para "completar mais um espaço na minha galeria de troféus".