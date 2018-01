Nova equipe da Fórmula 1 pretende anunciar piloto em setembro

Em ritmo de preparação para a estreia na Fórmula 1 em 2016, a equipe Haas pretende anunciar ao menos um dos seus pilotos até o fim de setembro, revelou Günther Steiner, principal dirigente do time norte-americano, nesta segunda-feira.

As negociações, segundo Steiner, estão avançando, apesar das dificuldades naturais de se lançar uma equipe nova na categoria. Ele revelou que o fundador e dono da Haas, Gene Haas, já teria conversado com ao menos 10 pilotos.

"Ninguém estava receoso, ninguém dizia 'hey, isso é novo, não quero isso para mim'. Pelo contrário, estava mais para 'me fale mais sobre isso. Me parece um bom programa que o Sr. Haas me apresentou'", disse Steiner.

"Até setembro eu espero ter a decisão sobre ao menos um dos pilotos, talvez dois - isso seria o ideal. Temos candidatos interessantes, o que é muito bom para nós. Temos pilotos com boas reputações, com quem estamos conversando seriamente", revelou o chefe de equipe da Haas.

Steiner não dá detalhes sobre as negociações, mas avisa que o foco está na procura por pilotos experientes. "Somos um time novo, precisamos ser conscientes de que precisamos de um bom know-how. Tudo é novo. Toda a equipe é nova, é a primeira vez que fazemos um carro. Há muitas coisas desconhecidas para nós."

Apesar das negociações, ele admite dificuldades para definir os pilotos, muitos ainda em processo de renovação de contratos com suas equipes. "É difícil saber quem está disponível no mercado. Todos estão negociando, mas não apenas com a nossa equipe", ponderou.