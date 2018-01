Nova Ferrari bate recorde na estréia A Ferrari parece ter desenvolvido um carro ainda mais espetacular do que o do ano passado, que dominou completamente o campeonato da Fórmula 1. Em seu primeiro treino, nesta terça-feira, em Fiorano, Itália, o modelo F2003-GA, pilotado pelo alemão Michael Schumacher, superou o tempo de estréia do F2002. Nesta terça-feira, Schumacher deu 20 voltas com o carro de 2003, marcando na melhor delas o tempo de 58s291 - em seu treino de estréia, também com o piloto alemão, o giro mais rápido do modelo de 2002 foi em 58s620. Apesar disso, Schumacher não conseguiu superar o recorde da pista da Fiorano, estabelecido por ele mesmo em julho do ano passado, com o F2002: 57s476. Mesmo com a boa performance na estréia, o F2003-GA só deve ser usado por Schumacher e Rubens Barrichello a partir da quarta etapa da temporada, em abril, no GP de San Marino. Até lá, os dois pilotos da Ferrari irão utilizar o carro do ano passado, já a partir de 9 de março, na Austrália, quando começa o campeonato da Fórmula 1.