Nova Ferrari faz excelente treino A Ferrari obteve nesta quarta-feira outro bom resultado no teste de seu novo modelo F2003-GA, programado para estrear na próxima etapa do Mundial, dia 4 no GP da Espanha, em Barcelona. Enquanto Rubens Barrichello, verificando diferentes acertos no carro, bem como pneus para a Bridgestone, foi o mais rápido do dia em Mugello, Itália, Luca Badoer, piloto de testes, simulou com êxito uma corrida e registrou o segundo tempo. Nada menos de dez pilotos trabalharam no circuito de propriedade da Ferrari, localizado a cerca de 20 quilômetros de Florença. E os objetivos da Ferrari com o F2003-GA foram atingidos amplamente. Barrichello completou 55 voltas no traçado de 5.245 metros e dez no de 2.760. Na mais veloz fez 1min21s661. Já Badoer deu 72 voltas na pista mais longa e 8 na curta, com 1min21s714 na melhor. O líder do campeonato, Kimi Raikkonen, da McLaren, também testou (81 voltas) o modelo MP4/17D, que vem usando este ano, e marcou 1min22s672. Sua preocupação não era a de confrontar a McLaren de 2002 com a nova Ferrari, daí não ser possível comparar o resultado desta quarta-feira com o que pode ocorrer no Circuito da Catalunha, a partir do dia 2. O brasileiro Cristiano da Matta, da Toyota, também treinou e registrou o quinto tempo, 1min23s700 (102 voltas). Mansell - O ex-campeão do mundo feriu-se levemente nesta quarta-feira ao entrar em luta com um grupo de adolescentes que decidiu cruzar a área de sua residência depois de sair da praia, em Brelade Bay, na ilha de Jersey, no litoral da Inglaterra. Alguns deles foram presos pela polícia.