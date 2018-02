Nova Ferrari fica 15 dias na oficina A Ferrari vai precisar de duas semanas para reconstruir a F2003-GA que o piloto de testes da equipe, o italiano Luca Badoer, bateu na terça-feira. O carro, que ainda não estreou no Mundial de Fórmula 1, teve o lado esquerdo bem danificado, principalmente a suspensão. Enquanto isso, o alemão Michael Schumacher revelou desejo de participar de um treino do time de futebol do Barcelona, segundo o jornal espanhol El Mundo Deportivo. Falta acertar a data.