Nova Ferrari não assusta a McLaren Michael Schumacher foi o mais veloz, nesta sexta-feira, no Circuito da Catalunha, no primeiro treino classificatório para o GP da Espanha, mas a maioria dos demais pilotos e dirigentes das equipes respirou um pouco aliviada: o novo carro da Ferrari, F2003-GA, não chega a assustar como o modelo anterior, F2002. ?É um belo carro, mas não parece capaz de impor a mesma diferença de velocidade para o nosso que o F2002", afirmou Kimi Raikkonen, da McLaren, oitavo, e líder do Mundial. O que todos compreenderam, no entanto, é que quem melhor controlar o elevado desgaste de pneus deverá vencer a corrida, neste domingo, a quinta da temporada. Nesta sexta-feira será definido o grid. Schumacher fez 1min17s130, às 14 horas e 7 minutos. E o italiano Jarno Trulli, da Renault, conseguiu 1min17s149, às 14 horas e 22 minutos. A nova Ferrari foi apenas 19 milésimos mais rápida que a Renault R23. E entre os dois tempos não foram registrados em horários tão distintos, o que poderia justificar em parte a pequena vantagem dos italianos. O alemão gostou do monoposto que está estreando. ?É melhor em tudo em relação ao anterior, tração, freios, motor, transmissão." O alemão viu também que os pneus acabam rápido no traçado catalão, sendo ainda que a previsão do tempo para este domingo, durante as 65 voltas da corrida, é de temperaturas próximas dos 30 graus. ?O carro começa a escorregar depois que os pneus se desgastam", disse o piloto da Ferrari. O GP da Espanha apresentará uma luta direta entre a Bridgestone, marca dos pneus da Ferrari, e a Michelin, fabricante dos pneus da Renault, McLaren e Williams, os times de que devem, com a Ferrari, disputar a vitória. Rubens Barrichello ficou em segundo, a 88 milésimos do companheiro. Jarno Trulli surpreendeu o ídolo local, o espanhol Fernando Alonso, com sua excepcional marca. ?Nosso carro foi realmente muito eficiente", falou o italiano, enquanto a maior parte dos 46 mil torcedores, nesta sexta-feira no autódromo, frustrou-se com o décimo tempo de Alonso, 1min18s100, a 970 milésimos de Schumacher. ?Numa pista onde conta muito a aerodinâmica, o equilíbrio do carro, mostramos onde estamos", destacou Flavio Briatore, diretor da Renault. ?O que posso dizer à torcida é que domingo, na corrida, seremos bem mais conpetitivos aqui do que fomos em Ímola", afirmou Alonso. De manhã, nesta sexta-feira, Ralf Schumacher chegou à marca de 1min17s015, o que lhe daria o melhor tempo à tarde. Mas na sessão de classificação, realizada das 14 às 15 horas, o piloto da Williams não foi além de 1min18s409, o 11º tempo. ?Este é o traçado onde as condições mais variam", explicou Ralf. Juan Pablo Montoya, também da Williams, caiu de sexto para 14º. ?Sabia que teríamos um fim de semana difícil", comentou resignado. Já a dupla da McLaren, Kimi Raikkonen e David Coulthard, primeiro e segundo no campeonato, justificou o oitavo e nono tempos com o fato de terem sido os primeiros a deixar os boxes. ?Havia sujeira no asfalto." Ron Dennis, diretor e sócio da McLaren, teve outra explicação. ?Os dados de acerto do chassi de que dispunhamos não serviram para os novos pneus que a Michelin nos forneceu." A TV Globo transmite o treino que definirá o grid do GP da Espanha, neste sábado, a partir das 9 horas. Tabela da Fórmula 1