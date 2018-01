Nova Ferrari não deve mudar muito Em todo começo de temporada, de 1980 a 2000, era sempre assim: "Agora vai!", dizia a sempre esperançosa e fanática torcida da Ferrari, referindo-se às possibilidades de a mítica equipe ser campeã da Fórmula 1, o que não ocorria desde 1979. Esse tabu virou novela e motivo de gozações durante duas décadas. Afinal, o título nunca saía. Nesta sexta-feira, quando o novo carro da escuderia for apresentado em Maranello, na Itália, e suas imagens forem divulgadas, é bem provável que os adversários da Ferrari digam: "Agora vai dar", mas para designar que, com um pouco de sorte, quem sabe a Ferrari possa ser derrotada, o que não está sendo possível há três anos. Quando Michael Schumacher e Rubens Barrichello retirarem o pano vermelho estendido sobre o modelo F2003 (talvez esse seja o seu nome), muita gente vai acreditar tratar-se de uma brincadeira de Rory Byrne e Ross Brawn, os principais responsáveis pelo projeto, tantas serão as semelhanças com o F2002, utilizado no ano passado. Claro que os dois vão contar que o F2003 é um carro completamente novo e que guarda poucas similaridades com seu antecessor. Esse é o seu papel. Mas que engenheiro alteraria radicalmente uma receita técnica que permitiu a seu projeto vencer 14 das 15 provas que disputou, como o F2002? Não é verdade também que a F2003 será uma cópia da F2002. Os italianos podem até dar a entender, na sexta, essa impressão. Na realidade, a nova Ferrari mesmo será a que irá para a pista de testes, em Fiorano e Mugello, nos próximos dias, com aerofólios, assoalho e defletores distintos dos expostos e que ninguém verá tão cedo. Byrne e Brawn não abririam o jogo aos concorrentes. O F2003 deve estrear, em princípio, apenas no GP de San Marino, o quarto da temporada, no dia 20 de abril. Até lá, será exaustivamente testado para entrar em cena veloz, como deve nascer, e resistente. Depois de a McLaren anunciar que seu novo carro, o FW18, não vai estrear antes dessa mesma corrida em San Marino, a Ferrari perdeu ainda mais a pressa. A única possibilidade de uma revisão na data é se a nova Williams FW25 mostrar-se muito mais eficiente do que o modelo anterior, o que os testes não evidenciaram, ao menos até agora. Em resumo: Frank Williams, da Williams, Ron Dennis, da McLaren, e milhões de entusiastas da Fórmula 1 que um dia já torceram para a Ferrari acertar em cheio no seu carro, sonham agora para que o F2003 não seja mais eficiente que o histórico F2002. Seria ruim para os interesses da competição.