Nova Ferrari tem problemas em Imola Depois da espetacular performance nos primeiros testes, semana passada em Fiorano, quando Michael Schumacher bateu três recordes em quatro dias, a nova Ferrari teve problemas no treino desta segunda-feira, em Imola, na Itália. Desta vez, o piloto alemão só conseguiu dar 8 voltas com o modelo F2003-GA. A equipe não informou o que aconteceu com o carro. Sem poder testar o novo modelo, Schumacher voltou à pista com o carro de 2002 e deu mais 43 voltas - a melhor delas em 1m21s617. O piloto de testes da Ferrari, o italiano Luca Badoer, também esteve em Imola e, com o F2002, deu 15 voltas (melhor tempo de 1m25s090). Nesta terça-feira, o brasileiro Rubens Barrichello irá se juntar a Schumacher nos testes da Ferrari para o início do campeonato, dia 9 de março, na Austrália. Apesar de já estar desenvolvendo o novo carro, a equipe só deve estreá-lo na quarta etapa da temporada da Fórmula 1, em abril, justamente em Imola.