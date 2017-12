Nova Lola empolga Haberfeld para 2002 Os recursos técnicos da nova Lola/Zytec 2002 são a esperança do piloto Mario Haberfeld para a quarta temporada consecutiva da Fórmula 3000 que disputará em 2002. O regulamento muda e os pilotos terão mais chances de buscar o acerto ideal para cada circuito. Em 98, Haberfeld ganhou o sempre difícil campeonato inglês de Fórmula 3, deixando Enrique Bernoldi como vice. Em 2002, Haberfeld estará, mais uma vez, na F-3000 enquanto o paranaense Bernoldi correrá a segunda temporada pela Arrows na Fórmula 1. "Automobilismo é uma questão de chances e oportunidades. O Bernoldi tem o talento dele. Mas também conquistou a simpatia dos proprietários da Red Bull, uma das patrocinadoras", diz Haberfeld. Regulagem diferente A diferença entre a F-3 inglesa e a F-3000 é que a primeira permite mais regulagem, beneficiando os pilotos mais técnicos. "Na F-3000 você ganha experiência e pode acelerar a vontade. Mas são carros antigos e pesados", diz Haberfeld que já correu pela McLaren (99), Fortec (2000) e Super Nova (2001). A primeira opção para 2002 é a Nordic, campeã de 2001. "Tive 23 quebras em 34 dias de competição este ano. O resultado foi péssimo. Por isso decidi mudar de equipe", explica Haberfeld. A nova F-3000 terá mais semelhanças com a F-1, a partir do próximo formado do chassi Lola. Os pneus traseiros ganharão uma polegada a mais de largura, o câmbio passará de cinco para seis marchas e haverá opções de regulagem das barras e ancoragem de suspensão. Sem contar que de cinco itens, a telemetria passará a cobrir 20 itens do carro. O custo de uma temporada de F-3000 chega até a US$ 1,2 milhão. Haberfeld, no momento, fecha seu pacote de patrocínios com a Liofol, Ellus, Policom e Powerbar. "A F-3000 continua sendo a categoria mais próxima da F-1. As corridas são transmitidas para o Brasil e temos uma etapa em Interlagos. Apesar das dificuldades econômicas, as empresas confiam nesse retorno de imagem", conclui Haberfeld.