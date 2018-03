Nova McLaren completa apenas dez voltas Poucas vezes na longa história do GP de Mônaco as principais equipes de Fórmula 1 se prepararam tanto para a prova como agora. A corrida, sétima da temporada, será dia 18. Nesta quinta-feira, McLaren e Williams trabalharam com seus pilotos titulares no circuito curto de Paul Ricard, em Le Castellet, enquanto Michael Schumacher testou em Fiorano. A nova McLaren apresentou problemas provavelmente de natureza mecânica e Alexander Wurz completou apenas dez voltas em Paul Ricard. A preocupação principal nos ensaios de McLaren e Williams foi a de testar pneus para as difíceis 78 voltas da corrida do Principado. E os tempos registrados têm sido excelentes, o que sugere que Michael Schumacher e a Ferrari F2003-GA terão adversários muito bem preparados em Mônaco. Juan Pablo Montoya completou 71 voltas e David Coulthard, 120, e obtiveram exatamente o mesmo tempo, 1min10s815, o melhor do ano no circuito. A cada parada de Wurz com a nova McLaren no box os mecânicos tinham de intervir com o extintor de incêndio. Foram apenas 10 voltas, sendo 1min14s620 na melhor. Em Fiorano, Schumacher testou pneus para a Bridgestone e percorreu impressionantes 142 voltas na pista, com 56s591 na mais rápida.